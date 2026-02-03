La denuncia de un hostelero tras varias reservas fantasma en su restaurante: "¿A la gente se le va la olla?"

Un hostelero denuncia en redes sociales la actitud de un cliente que reservó mesa en su restaurante para seis personas, no se presentó y, además, bloqueó otras dos reservas para fines de semana posteriores: "¡Es de tener una cara!".

La paciencia de un hostelero tiene un límite, y así lo ha demostrado el usuario '@mariobronx', que ha compartido su enfado tras lo ocurrido en su restaurantey ha llegado hasta el plató de Aruser@s. Todo comenzó con una reserva para seis personas y un carrito, a la que finalmente nadie acudió. Sin previo aviso.

Lejos de quedarse ahí, el hostelero descubrió que ese mismo cliente había realizado otras dos reservas más para los dos fines de semana siguientes. Ante la situación, decidió llamar al cliente para confirmar si realmente pensaba acudir y pedir explicaciones por la ausencia.

"¿A la gente se le va completamente la olla?", se pregunta el hostelero antes de relatar lo sucedido. "La gente muchas veces piensa que estamos en su completa disposición", denuncia. Según explica, al preguntarle por las siguientes reservas, el cliente respondió sin reparos: "Como no sé cuándo vamos a poder ir, he reservado los tres findes que creo que puedo ir".

"¿Disculpa? Me has jodido el fin de semana porque me has quitado una mesa que me podía haber dado dinero porque no sabías cuándo ibas a venir. ¡Es de tener una cara!", estalla el hostelero en su relato.

Desde el plató, Angie Cárdenas explica cómo cada vez son más los restaurantes que piden una señal económica para confirmar la reserva."Porque así, por narices, la gente 48 horas antes te da el aviso y, si no, te lo cobran", señala la tertuliana. "A mí lo que me sorprende es que no se esconda. En vez de decir que ha podido tener un virus intestinal o cualquier cosa...", comenta incrédulo Alfonso Arús.

