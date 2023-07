"Siempre se dice que yo aprovecho para subir contenido del Betis, pero es lo más buscado", se justifica Hans Arús antes de emitir este vídeo en Aruser@s. En él, Joaquín aparece con su hija imitando uno de los momentos más recordados dePesadilla en la cocina, y también quizá, uno de los más surrealistas que ha vivido Alberto Chicote.

Se trata de un fragmento del episodio dedicado a La Concha y a su propietario, Antonio, un personaje en sí mismo que le puso las cosas muy difíciles al chef y que se ha convertido en famoso tras su paso por el programa, hace ya casi 10 años. El programa de Alfonso Arús recuerda este momentazo.

"¿Que esto no está bueno? ¿Que esto no está bueno? Vamos, hombre. Que esto no está bueno... que me muera yo ahora mismo aquí si esto no está bueno", dice el exfutbolista en este 'lip sync' que podéis ver en el vídeo principal de esta noticia.