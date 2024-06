Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo en el que Susana Saborido cuenta una divertida anécdota de la torpeza de Joaquín un día que intentó "demostrar que no había salido de fiesta". "Llega un día y le preguntó si salió ayer, me dijo que no y al preguntarle si estaba seguro me dijo que le oliera para que viera que no había salido", cuenta la mujer del exfutbolista, al que preguntó por qué llevaba las etiquetas de la tintorería colgando.

"¡Había llevado la ropa a la tintorería para que yo no me diera cuenta de que había salido!", destaca Susana Saborido, que desata las risas del plató de 'El show de Bertín'.

Desde el plató de Aruser@s destacan que la táctica de Joaquín era buena siempre y cuando se hubiera acordado de quitar las etiquetas.