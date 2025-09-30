Denuncia que le echaron de un restaurante de Barcelona sin postre por sobrepasar el límite de dos horas: "Me sentí humillado ante mi familia"

Las quejas de este usuario de TikTok (@soyrafaelgutierrez) sobre un restaurante de Barcelona ha generado gran controversia en redes. ¿Es lícito que te hagan levantarte de la mesa aunque no hayas acabado de comer si han pasado más de dos horas? El debate empieza en Aruser@s.

El usuario de TikTok @soyrafaelgutierrez ha utilizado sus redes sociales para dar voz a su queja, que no ha tardado en hacerse viral y ahora llega a Aruser@s. Según cuenta este señor, en algunos restaurantes de Barcelona solo dan dos horas para comer a sus comensales y él fue a parar con su familia a uno de ellos.

"No estaba pendiente de la hora", reconoce. Cuando pasó el tiempo, le invitaron a pedir rápidamente el postre para terminarlo con celeridad. "Le dije que no era la manera", cuenta el hombre, y la camarera llamó a un superior: el director de operaciones, que fue "más grosero que ella".

El tiktoker cuenta que les invitó a pagar la cuenta y marcharse sin más contemplaciones. "Qué cagada", lamenta, para después añadir que "la comida estaba exquisita" y que la chica que les atendió fue "espectacular". Pero, finalmente, se sintió "humillado" delante de su familia.

Angie Cárdenas recuerda en el programa de laSexta que estos restaurantes de doble turno avisan a sus clientes de las limitaciones de tiempo, pero lo que pone en cuestión es la celeridad de la cocina a la hora de servir las comandas. "Yo considero que si el restaurante va a un ritmo normal, en dos horas tienes tiempo de cenar y comer tranquilamente", comenta Alfonso Arús, pero él ha sido testigo en primera persona de las veces que han tardado hasta 25 minutos en llevarle la cuenta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.