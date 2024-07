El humorista David Navarro critica la 'sobreprotección' que hay ahora con los niños en comparación con cuando él era pequeño. "La gente joven que se casa y están con sus hijos acojonados, a ver si les pasa algo", comienza diciendo en su monologo. "Que yo recuerde, mi padre cuando yo era chico no tenía miedo", dice el humorista, a lo que añade que, "yo veía de jugar, chorreando de sangre, y mi padre decía, ¡bueno, ya se ha hostiado el niño!". "¡Ponle mercromina y una Fanta para que no llore!", asegura David Navarro que le decía su padre.

La comparación ha hecho estallar de la risa a los tertulianos de Aruser@s, que están de acuerdo con el humorista. "Yo por ejemplo me abrí la cabeza con la bicicleta de pequeño y mi padre me estaba comprando un pollo asado para que se me pasara el dolor", bromea el colaborador Sebas Maspons.