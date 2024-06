David Navarro habla en un monólogo sobre la frase 'Mucha mierda', que normalmente se les desea a los actores y los artistas. "Me han deseado suerte. Eso se lo dicen mucho a los artistas antes de salir. Suerte y mucha mierda", comenta el humorista, que cuenta "yo siempre digo: 'Mierda pa' ti'".

"Imagínate que te lo dicen a ti antes de irte a trabajar. 'Maricarmen, mucha mierda'", expone David Navarro, que no entiende por qué a los artistas se les desea y a los demás no. "O a todos o a ninguno", piensa, porque las personas no van al restaurante y le desean suerte al cocinero. "O tú no vas al dentista y le dices 'venga suerte'", ejemplifica el cómico.

"Tiene toda la razón cuando vas al dentista, no le deseas mucha suerte", opina Alfonso Arús. David Broc comenta que esta frase solo se suele decir a artistas, a deportistas y a personas que van a hacer un examen. "Son como profesiones que tienen mucho público, entonces igual está más justificado", piensa Òscar Broc, a lo que el presentador le responde que "hay muchas más posibilidades de que el dentista te haga un destrozo, ahí sí que hay que decir mucha mierda".