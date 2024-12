David de María dedica 'Precisamente ahora' a los afectados por la DANA: "No me llores más, Valencia mía"

Barcelona ha acogido una nueva edición del concierto 'Únicxs' de Cadena Dial, donde han actuado rostros tan conocidos como David Bustamante, Edurne o Conchita. Además, David de María ha sorprendido a todos al abrir el concierto con un bonito gesto con los damnificados por la DANA en Valencia.

El artista ha modificado la letra de su conocida canción 'Precisamente, ahora' para incluir a Valencia. De esta forma, en vez de seguir la letra tradicional en la que se dice 'tú no me llores más, preciosa mía'", el artista destaca 'tú no me llores más, Valencia mía". Por su parte, Alfonso Arús destaca que a David de María "le deben el éxito muchos de los compositores e intérpretes que salieron con posterioridad": "Él fue quien abrió el camino a un tipo de cantautor".

"Sin David de María muchos de los cantautores que luego han triunfado lo hubieran tenido mucho más difícil", insiste el presentador en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús destaca que "marcó un precedente".