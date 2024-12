Así reacciona David Bustamante a las críticas por aumentar de peso: "¿Queréis ir comiendo las patatitas o no?"

David Bustamante sigue mostrando su sentido del humor tras los comentarios sobre su aumento de peso: "Me están grabando justo ahora que acabo de decir que me he comido una hamburguesa. Esto, a mi nutricionista, ni contárselo".

Después de la última aparición de David Bustamante sobre el escenario, las redes sociales se han llenado de comentarios sobre el cambio físico del cantante, quien ha aumentado de peso. El cántabro ha viajado hasta Barcelona para inaugurar un restaurante de una conocida empresa de restaurantes y realizar un concierto, donde ha bromeado sobre su subida de kilos.

"Bueno, ¿queréis ir comiendo las patatitas o no?", pregunta David Bustamante, que destaca que así, entre todos, van "bajando las hamburguesas". "Estaban buenísimas, pero...", bromea el cantante, que, al darse cuenta de que le están grabando, destaca: "Por cierto, que me están grabando justo ahora que acabo de decir que me he comido una hamburguesa. Esto, a mi nutricionista, ni contárselo, por favor, que acabo de empezar esta semana".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús defiende al cantante: "Bustamante se ha puesto siempre muy en forma. Me parece ridículo que pueda ser noticia por le hecho de que haya engordado un poco".