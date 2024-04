Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s "el zasca de María del Monte a Bertín Osborne" en el programa 'El show de Bertín". El presentador le pregunta a la artista si está tranquila cuando duerme por la noche en su casa después del robo que sufrió: "¿Estás tranquila cuando duermes por la noche? Porque en algún momento tienes que abandonarte y dormir".

Una pregunta a la que María del Monte contesta tajante en el plató: "Hombre, claro que duermo. ¿Tú me ves a mí cara de no dormir? El que trae cara de no dormir eres tú". Una divertida respuesta que desata las risas del plató de Aruser@s, que analizan el cruce de dardos en el vídeo principal de esta noticia.

Además, Alfonso Arús enseña otro vídeo viral de María del Monte con Susana Saborido. "Vamos, ¿tú crees que yo me preocupo por tus kilos? No me preocupo por los míos, me voy a preocupar por los tuyos".