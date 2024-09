Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el 'dardo' que le ha lanzado Tania Llasera a Álvaro Muñoz Escassi.La presentadora ha hablado sobre su ex compañero de edición de 'MasterChef'. "Escassi, que me la montas siempre(…), además le gusta bailar, le gusta disfrutar, es un disfrutón de la vida, pero yo creo que no se le puede atar en corto", comenzaba diciendo Llasera, para terminar lanzando una advertencia a todas aquellas posibles pretendientes que pudieran tener un posible futuro con el jinete: "Si te enamoras de Escassi, vamos, me santiguo por ti, suerte", sentenciaba.

Para los hermanos Broc, enamorarte de Escassi es como "ir al casino": "Juegas a algo y la banca siempre gana". El presentador del programa recuerda en plató las últimas declaraciones de María José Suárez tras su ruptura con Escassi, haciendo alusión a que "parezca que no conozcan cómo es el jinete".