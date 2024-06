María José Suárez ha anunciado su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi en su cuenta de Instagram, donde ha compartido una imagen de ambos dándose un beso con el siguiente texto: "Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos".

Ahora, el jinete ha roto su silencio y ha hablado con la prensa tras conocerse el fin de su relación: "No hay nada más". "Llevábamos un tiempo así", ha explicado Álvaro Muñoz Escassi, que ha detallado que "el luto es mejor vivirlo en silencio y no público".

"Ha sido mucho lo que he aprendido con María José, he aprendido mucho personalmente en mi vida, me siento mucho mejor persona", ha insistido Escassi, que ha afirmado que siempre querrá a la modelo: "La querré para toda la vida, la adoro, me la como".