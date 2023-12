El futbolista del Getafe Borja Mayoral ha visitado el plató de La Resistencia, donde ha tapado el nombre de Instagram de María Pombo, que estaba escrito en la mesa con una pegatina, para poner el de su club de fútbol. "Con un poco de cara, sí, he venido a taparlo", destaca el futbolista, que explica que, a cambio, invita a María Pombo al palco en un partido del Getafe.

"No va a ir", afirma David Broncano, que destaca que "María Pombo al sur de Colón no se desplaza": "Para María Pombo, Atocha es África". Un momento viral que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia y que no ha podido evitar que los colaboradores de Aruser@s se rían en plató. "Pobre Mayoral, que tiene la esperanza de que María Pombo vaya a animal al Getafe", afirma Alfonso Arús.