Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el dardo que ha lanzado Carmen Lomana a Tamara Falcó , excompañera de Masterchef Celebrity. "Viene a decir que lo de Masterchef y Falcó estaba todo cantando", destaca el presentador, en referencia a las palabras de Lomana sobre la victoria de la marquesa de Griñón en el concurso de cocina.

"Yo gané, Carmen", destaca una periodista imitando a Tamara Falcó durante su conversación en la radio con Carmen Lomana, que contesta: "No me hagáis hablar, ni sabías abrir un yogur". "Sí, desde luego que ganaste, eso no hay duda, ya lo sabíamos todos", resalta Carmen Lomana dejando caer que podría haber estada amañanada la victoria de Tamara Falcó.