Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s el último cruce de dardos entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana después de coincidir en un mercadillo en el que la diseñadora tiene un puesto. Preguntada sobre si la va a saludar, Carmen Lomana responde tajante a la prensa: "No tengo ninguna intención ni interés". "Si me encuentro con ella sí, pero si no no, no tengo por qué", insiste Carmen Lomana.

Por su parte, Ágatha Ruiz de la Prada asegura que Lomana tenía más sitio donde estar: "Ha estado una hora delante de mi puesto, y mira que había sitio para estar en otro sitio". Por otro lado, José Manuel Díaz-Patón, pareja de la diseñadora, incluso, se pregunta quién es Carmen Lomana ante la pregunta de los reporteros. Un incómodo momento en el que la diseñadora interviene para que su pareja no hable más del tema.