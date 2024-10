Boris Izaguirre ha hablado sobre la hipotética amistad entre Alfonso Díez y la reina Sofía. "De verdad, qué manía tenéis a Alfonso Díez", lamenta el presentador a la reportera, a la que le dice que Alfonso Díez "es un señor que se portó muy bien con su esposa, Cayetana de Alba".

"Tengo una imagen de él como de un gran caballero y es verdad que, en ese sentido, con caballeros la reina Sofía no ha tenido mucha suerte", explica Boris Izaguirre, que destaca que "no se pude decir que el rey Juan Carlos haya sido un caballero con ella". Tras escucharle Alfonso Arús destaca el "zasca" del presentador al rey emérito, pero reflexiona: "No se ha mojado sobre la amistad de Alfonso Díez y la reina doña Sofía".