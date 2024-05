Carmen Cervera ha reunido a sus amigos y familiares en el Museo Thyssen de Madrid para celebrar su cumpleaños y, además, recibir el premio Women in Art. Carla Pulpón no podía faltar al evento y ha acudido al museo madrileño.

Por la alfombra roja han pasado desde Eugenia Martínez de Irujo hasta Topacio Fresh o Antonio Carmona, que le ha contado a la reportera que es muy fan de la baronesa. Parece que pocos asistentes saben que el pasado 23 de abril fue el cumpleaños de la baronesa. Mario Vaquerizo, cuando Carla le ha preguntado si le han hecho algún regalo, ha respondido que "el regalo nos lo hace ella a nosotros estando presente en este día tan importante para ella".

Boris Izaguirre, por su parte, le cuenta a Carla que él vino a vivir a España el mismo año que se inauguró el museo, en 1992. Además, le hace una confesión a Carla Pulpón: "Hace muchos años me colaba en las fiestas pero luego empecé a ser invitado a ellas. Creo que ha sido un gran ejercicio en la vida".

Sobre cómo terminará la fiesta, casi todas las celebrities que han acudido al evento lo tienen claro: no será perreando. Además, la reportera intenta que Alaska y Mario la cuelen en la fiesta. "Te digo una cosa, me veo contigo aquí, me tomo una cervecita contigo, nos damos un beso y celebramos tú y yo", le dice Mario.