Alba Carrillo y su talento natural para los 'zascas' vuelven a ser protagonistas en el plató de Aruser@s. Alba Carrillo responde a las preguntas sobre qué le parece la ruptura de Vanesa Romero y Santi Burgoa, expareja de la colaboradora.

"Chica, han durado mucho, han durado, no sé cuánto han durado, pero demasiado", destaca irónicamente Alba Carrillo. Sobre Vanesa Romero asegura que, "claro, Vanesa es un pibón, guapa, simpática". " A mí siempre me ha parecido una tía espectacular, entonces, ella se merece algo mejor" manifiesta Alba Carrillo, con una clara alusión a su ex.

"Ella es espectacular y Burgoa es lo que es", comenta Alfonso Arús al escuchar las palabras de la colaboradora que no se muerde la lengua para hablar sobre ruptura.