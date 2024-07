Alba Carrillo reacciona a las palabras que Miguel Abellán dedicó a Feliciano López. "Mira que Abellán me cae bien porque a mi hijo le trata muy bien y también es amigo de Fonsi y sus primos, pero a mí en su día me tiró los tejos", declara la modelo.

"Lo que pasa es que me sorprende muchísimo porque si le gusto yo, no le puede gustar Feliciano", manifiesta la modelo, que opina que "eran como dos heterobásicos yendo a los toros. Abellán, no lo intentes porque te va a dejar insatisfecho, sigue tu carrera".

"Es impresionante", piensa Alfonso Arús tras escuchar las palabras de Alba Carrillo. Estas declaraciones vienen tras este comentario de Abellán sobre Feliciano López. "Un tío guapo y elegante, yo porque me gusta el otro género pero no tendría ninguna duda", declaró Miguel Abellán delante de Feliciano López en la entrada a la plaza de toros de las Ventas.