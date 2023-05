Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s el dardo de Alba Carrillo a su exmarido, Feliciano López, tras desvelarse que se escondía detrás del disfraz de 'Esqueleto' en Mask Singer. "Me pareció de lo más divertido que le he visto nunca", afirma la modelo, que destaca que "debió de hacer un esfuerzo sobrehumano": "No debió ni de dormir el día antes".

"Las cosas como son", destaca Alba Carrillo, que explica que "para ser un deportista que no ha cantado en la vida ni ha hecho cosas" le vio "divertido". Alfonso Arús, entre risas, afirma que tras estas palabras "la sensación es que es "un hombre aburrido". Por su parte, Tatiana Arús recuerda que la modelo siempre ha dicho que la "pareja de Feliciano López y Sandra Gago le da pereza".