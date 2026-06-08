El 'dardazo' de Juan y Medio a Los Delinqüentes por su gira aniversario: "Es verdad que aparentáis 60"

La afilada ironía de Juan y Medio ha vuelto a colarse en los 'zascas' de Aruser@s. En esta ocasión, el presentador andaluz lanza una de sus habituales pullas a los integrantes de 'Los Delinqüentes'.

Si hay algo que fascina a los tertulianos de Aruser@s es la rapidez y el ingenio con el que Juan y Medio suele dirigirse tanto a invitados como al público de sus programas. En esta ocasión, las 'víctimas' de su afilada lengua han sido los integrantes de Los Delinqüentes. La banda jerezana se encuentra celebrando el 25 aniversario de su icónico álbum debut, 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores' y el presentador andaluz no ha dejado pasar la oportunidad de bromear con el paso del tiempo.

"Estáis de celebración porque se cumplen 25 años... ¡Madre mía! Es verdad que aparentáis 60", ha soltado el almeriense entre risas. "Le da igual", comentaentre carcajadas Óscar Broc al ver cómo Juan y Medio vuelve a demostrar que no tiene reparos en lanzar bromas a cualquiera.

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