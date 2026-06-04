Juan y Medio, tras ver el aspecto de las tortillas que ha traído el publico: "Butano etiqueta negra"

Las tortillas que el público lleva al programa 'La tarde, aquí y ahora' de Juan y Medio vuelven a ser protagonistas por su peculiar aspecto.

No es la primera vez que las tortillas que el público lleva al programa de Juan y Medio desatan las risas en el plató. En esta ocasión, el presentador andaluz ha vuelto a reaccionar al ver el aspecto de algunas de las elaboraciones.

"Butano etiqueta negra", ha soltado Juan y Medio, que ha tirado de imaginación para describir otras de las creaciones: "La primera, después de atropellada fue frita; y la segunda, la expedición Artemis con la cara oculta de la Luna...¡Esta es la cara oculta de la tortilla!", ha bromeado.

"Vaya repaso ha hecho", ha comentado Alfonso Arús entre risas al ver las imágenes, a lo que Óscar Broc ha añadido: "El otro día os quejabais de los foodies, ojalá Juan y Medio fuera foodie para criticar".

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