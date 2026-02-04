La curiosa solución de una familia sevillana para tender la ropa en el balcón aunque llueva: "Y yo con la casa que parece un mercadillo"

Hemos perdido la cuenta de la cantidad de borrascas que llevamos en lo que va de año y así, es imposible que la ropa se seque. Menos mal que en Sevilla tienen soluciones para todo, como vemos en Aruser@s.

Que alguien le ponga una velita a la virgen de la cueva, pero para que deje de llover, por favor. ¡Es que así no hay manera de que se seque la ropa! Hemos perdido la cuenta de las borrascas que llevamos en este mes y poco que llevamos de 2026 y ni siquiera recordamos ya cómo se llama ni por qué letra va la que tenemos encima.

Suerte que en Sevilla tienen recursos para todo, como muestra este tuit viral de @rancio que recoge Aruser@s.

Allí, una familia ha decidido tender la colada en el balcón aunque llueva, porque ha ideado un sistema un tanto curioso: tender también un par de paraguas para que resguarde todas las prendas.

Una solución a tener en cuenta si, como Alba Gutiérrez, tienes la casa que "parece un mercadillo". Aunque eso sí, como haya viento... estamos perdidos.

