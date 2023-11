Alfonso Arús muestra el último vídeo viral del cura de Valdepeñas criticando en plena misa. Esta vez, a los vagos. "Una de las cosas que dice el Evangelio es que eres un siervo negligente y holgazán", destaca el cura de Valdepeñas, que destaca que "es una palabra muy dura".

"Nosotros en manchego diríamos que es un tío perro que no quiere trabajar y encima es tonto", señala el cura de Valdepeñas, que afirma que él mismo ha tenido que trabajar "con tíos perros que son listos": "Lo que hacen es aprender cómo se hacen las cosas con el menos esfuerzo posible". "Pero si encima es perro y tonto es lo peor que hoy, porque no quiere trabajar y no sabe hacerlo", insiste el cura en el vídeo principal de esta noticia.