El cura de Valdepeñas, sobre derrochar: "Para el festival benéfico no tenemos dinero, pero para el modelito de Shein..."

El cura de Valdepeñas se cuela entre los 'zasqueadores' de Aruser@s con su cabreo monumental sobre cómo derrocha la gente el dinero: mucho para Shein, poco para actos benéficos.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s la queja viral del cura de Valdepeñas sobre "cómo derrochar" se ha convertido en "una forma de vida". Según dice el párroco, "la gente habla mucho de los modelitos que compra en Shein". Esos que "no son necesarios".

"Y decís, 'da igual, si solo me ha costado cuatro euros'", comenta el cura. Sin embargo, Valdepeñas aprovecha para comparar la situación con algo que vive más de cerca: los actos benéficos.

"¿Hicisteis entrega de tres euros en el festival benéfico para ayudar? ¡No, para eso no tenemos dinero! Pero para el Shein sí le damos al coraconcillo", dice visiblemente cabreado.

Desde el plató de Aruser@s, aplauden la reflexión del cura. "Creo que Valdepeñas mira mucho Shein y TikTok", comenta entre bromas Hans Arús.

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar el 'zasca' del párroco.