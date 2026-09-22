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¿Cuánto duran las llamadas según quién llame? El viral que pone a prueba a los colaboradores de Aruser@s

Un viral en redes sociales asegura haber calculado cuánto dura de media una llamada dependiendo de quién llame a quién, una teoría que aprueba Alfonso Arús.

¿Cuánto duran las llamadas según quién llame? El viral que pone a prueba a los colaboradores de Aruser@s

¿Cuánto dura una llamada dependiendo de quién llame a quién? Un curioso viral que se ha hecho muy popular en redes sociales intenta responder a esta pregunta con una particular comparativa que Alfonso Arús lleva hasta el plató de Aruser@s.

Según esta teoría, las llamadas de chico a chico duran de media 59 segundos, mientras que las de hijo a madre se quedan en 50 segundos y las de hijo a padre, en apenas 30 segundos. De chico a chica, la duración media sería de una hora y 23 minutos, mientras que de chica a chica alcanzaría las cinco horas y 29 segundos.

Según el viral, una llamada de marido a mujer dura apenas tres segundos, mientras que las de madre a hija pueden llegar hasta las 10 horas y 50 segundos. ¿Y de mujer a marido? 14 llamadas perdidas.

"Está un poco exagerado", asegura Hans Arús, algo en lo que está de acuerdo Alfonso Arús: "Está exagerado, pero el porcentaje es correcto".

El viral, además, abre la puerta a una categoría que, según Hans Arús, se han dejado fuera: las llamadas de nietos y nietas a sus abuelas. "Es un punto importante y no está reflejado", señala el colaborador. Tatiana Arús, sin embargo, añade un factor determinante: "A la abuela es según dónde la pilles, si es en el mercado o con su serie te despacha rápido", apunta entre risas.

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