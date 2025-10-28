Así explicó Oti Cabadas a Chicote el cambio del menú del día para los camioneros: "Ahora pagas 15 euros y comes albóndigas de lata"

En este vídeo de ¿Te lo vas a comer? Oti Cabadas, más conocida como 'Coco', explicó a Alberto Chicote cómo había evolucionado el menú del día para los camioneros: "Antes comías por 10 euros, ahora pagas 15".

Tras la muerte de Oti Cabadas, más conocida como 'Coco', recordamos este vídeo en el que la camionera charlaba con Alberto Chicote en ¿Te lo vas a comer? sobre cómo ha evolucionado el menú del día en los sitios. Incluso, Alberto Chicote viajó en el camión de 'Coco' para saber si es verdad el mito de que en el local que tenga camiones fuera aparcados se come bien.

"No, a día de hoy vas a ver muchos camioneros comiendo en la cabina del camión porque se ha perdido mucha calidad", respondió rotunda Oti, que explicó que "casi todas las semanas varía el precio del menú". "Estamos entre 12,50 euros y 15 euros y antes comías por 10 euros y 12,50 euros ya era un sitio que se comía muy bien", detalló la camionera e influencer, conocida por visibilizar a la mujer en un sector masculinizado.

Y es que 'Coco' explicó que "ahora pagas 15 euros y comes albóndigas de lata": "Muchas veces lo dejas en el plato y no te preguntan qué ha pasado, les da igual porque lo pagas igual". "Es muy difícil llevar una alimentación saludable", lamentó Oti, que confesó que últimamente comía a las 17 horas porque prefería parar más tarde a comer si sabía que el sitio al que iba merecía "la pena".

Muere Oti Cabadas

La causa de la muerte de 'Coco' parece ser un derrame cerebral que sufrió de manera inesperada. Días antes de fallecer la camionera se encontraba en un encuentro del sector en el circuito de MotorLand, en Aragón, donde se sintió indispuesta, hasta el punto de desmayarse, y fue trasladada a urgencias. Allí, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, se le diagnosticó un derrame cerebral, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por ella, según indican desde La Voz de Galicia.

