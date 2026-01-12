Unos clientes se niegan a pagar en efectivo frente a la insistencia del restaurante: "Si yo fuera de Hacienda, echaría un ojo"

A la hora de pagar, el restaurante les dijo que no aceptaban efectivo. Ellas se negaron a pagar con dinero contante y sonante y al final, consiguieron su propósito. Ahora, se han hecho virales. Aruser@s nos cuenta su historia.

"Pidieron la cuenta y les dijeron que solo aceptaban efectivo o transferencia. Ellos respondieron: 'no tenemos efectivo y no sabemos transferir. Nos lo hubieses dicho antes de sentarnos'". Es el texto que acompaña a este vídeo viral de @malebartz que recoge Aruser@s y que resume a la perfección lo ocurrido.

Finalmente, el local ha dado su brazo a torcer, explica Hans Arús. Pero Hans Arús no acaba de entender el motivo de la petición de este restaurante a sus clientes: "En un momento en el que se está reduciendo muchísimo el pago en efectivo, ¿esta gente tiene las santas narices de exigir billete fresco?".

"El gran problema es que no te avisen. Aparte, yo dudaría mucho de un restaurante que no te deja pagar con tarjeta", reflexiona Angie Cárdenas. "Si yo fuera de Hacienda, echaría un ojo", comenta el presentador.

