"Tantísima polémica con si debía actuar Maluma o no, si era una grosería, si las preguntas que le hacían... me lo temía: no se saben las canciones", asegura Alfonso Arús. En este vídeo viral somos testigos de la fría reacción del público qatarí al concierto del cantante en el espectáculo que ofreció en el Mundial de Qatar.

"Por un lado están los latinos, que son los únicos que bailan, y luego están los asistentes locales que van saltando pero no saben por qué saltan porque ni conocen la canción, ni la letra, ni lo entienden", describe el presentador de Aruser@s.

Los colaboradores del programa ponen en duda que el reggaetón haya llegado a Qatar. "Pero si nosotros hay letras que no entendemos, imagínate ellos", comenta Angie Cárdenas. La preocupación de Tatiana Arús viene de la mano de otro show musical. "Espérate a cuando llegue Omar Montes, porque supuestamente Maluma es el más internacional", observa la tertuliana.