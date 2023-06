"Ya llevamos tres años separados y él tiene su vida y yo tengo la mía, pero seguimos siendo familia", asegura Fabiola Martínez acerca de Bertín Osborne en las últimas declaraciones que ha concedido hasta la fecha en televisión y que podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

La expareja del cantante se muestra además descontenta con el resultado de la entrevista que concedió a una revista, en la que se destacaron unas palabras suyas que, ella considera, están aisladas de su contexto. "Ella (su entrevistadora) me preguntó específicamente y yo respondí que, siendo Bertín, la sombra de la infidelidad siempre ha estado. Yo sabía con quien me casaba. Pues todas esas palabras no aparecen en la respuesta", asegura Fabiola.

"Él me ha demostrado durante mucho tiempo es un señor y que conmigo ha sido un señor", recalca con contundencia.