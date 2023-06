"¿Cómo no te vas a llevar bien con una mujer a la que has adoradodurante20años?", respondeBertín Osbornea una periodista que acaba de preguntarle acerca de su relación con Fabiola Martínez, su expareja. El artista lo tiene claro. "Las circunstancias de la vida son las que son. Tenemos dos niños maravillosos y nos queremos muchísimo".

Pero, ¿qué pasaría si ella rehiciese su vida con un nuevo amor? "Ojalá lo hiciera y estuviera encantada. Me lo contaría, seguro, igual que yo se lo contaré a ella el día que pase", asegura con una sonrisa, como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

El presentador del programa pone en duda esta última afirmación. "A pesar de que haya muy buena relación, y no hablo por ellos, creo que no es oportuno ir a tu ex a contarle lo bonito y lo bien que te va con tu nueva pareja, yo lo veo arriesgado", confiesa.

Sin embargo, Patricia Benítezopina lo contrario y además, lo pone en práctica. "Yo lo hago. Tenemos tan buena relación que nos explicamos absolutamente todo. Es que ha llegado un punto en el que yo no lo veo como lo veía antes", relata. "Yo creo que uno se lo puede ahorrar. Cuando estás diciendo 'qué bien que me va' estás englobando muchas cosas. Es tanto como decir 'me va mucho mejor que antes'. Yo lo interpretaría así", reconoce Alfonso Arús. "A mí, no me contéis nada", pide.