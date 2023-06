Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la lluvia de zascas de Fabiola Martínez a Bertin Osborne. "Bertín no tendría que haber dicho que nunca había estado enamorado porque, ¿qué les decimos a los hijos?, ¿que no son producto del amor?", pregunta la exmujer del cantante, que insiste en que a su expareja "se le fue la pinza".

Pero no solo eso, Martínez también destaca que "con Bertín la sombra de la infidelidad siempre ha estado ahí". "¿Alguna vez ha salido algo de que estando juntos él estuviera con otra persona?, a lo mejor no se ha hecho público", reflexiona Fabiola Martínez, que apostilla que como se siente "delante de un psicólogo o una psicóloga y empiece a sacar" no sabe "qué puede pasar".

Además, Fabiola Martínez también habla de una relación anterior a la de Bertín Osborne.