"El aspirador, según dice el del 4º, es una hormigonera y le ha pedido por favor que se compre otro que sea más silencioso, pero no le ha hecho caso", explica Hans Arús en Aruser@s, poniéndonos en antecedentes en esta singular noticia que nos lleva, una vez más, a hablar de las guerras de ruido entre vecinos.

El hombre, cansado de que su vecina ignore sus quejas por sistema, ha tomado una decisión radical. "Informo a la comunidad de que me he comprado una sirena industrial, y si a partir de la siguiente nota, no se compra otro aspirador normal y corriente y sigue utilizando esta hormigonera, a partir del 1 de noviembre, cada vez que ponga el aspirador yo activaré la sirena", amenaza en una nota, bastante larga, por cierto.

El criterio para ponerla en funcionamiento será, informa, el mismo que el de la señora del 5º: "desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche se puede hacer el ruido que uno quiera". Pobre de quien viva en el tercer piso de este edificio.