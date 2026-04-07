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El cómico 'zasca' de una madre a los antifebriles: "Me arrepiento al momento, se los das y resurgen"

La creadora de contenido @mami.de_tres se ha convertido en la voz de muchos padres desesperados tras lanzar una divertida 'pullita' a los antifebriles.

El cómico 'zasca' de una madre a los antifebriles: "Me arrepiento al momento, porque se los das y resurgen"

Todos sabemos que los antifebriles pueden salvarnos de una fiebre alta en los peques, pero según @mami.de_tres, también tienen un efecto secundario que nadie menciona: "los niños resucitan".

"Es verdad que te sacan de un apuro porque les baja la fiebre", reconoce la influencer, "pero luego los niños resurgen", añade, pasando a explicar su dilema.

"Si les doy algo para que les baje la fiebre, me arrepiento al momento. Cuando tienen fiebre, están tranquilos, quietos y en la cama durmiendo. Es darles el antifebril y resurgen: se empiezan otra vez a pelear, a discutir, a gritar...", dice desesperada.

"Así lo digo", zanja entre risas, dejando claro que sus hijos se transforman en pequeños gremlins.

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