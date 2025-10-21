Ahora
El cómico vídeo viral de los "básicos" que lleva una niña en su bolso: "Una pistola de juguete y un esmalte de uñas"

Virales de Aruser@s

El cómico vídeo viral de los "básicos" que lleva una niña en su bolso: "Una pistola de juguete y un esmalte de uñas"

Ni los vídeos de 'qué llevo en mi bolso' de Vogue han generado tanto asombro como el viral de esta pequeña que ha mostrado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s. Aquí puedes ver "sus imprescindibles".

"El niño que tiene detrás está pensando en lo chunga que es su amiga", bromea Alfonso Arús, tras mostrar el viral de la bebé que ha demostrado ser una auténtica diva.

La pequeña, con su vestidito y unas grandes gafas que le cubren la cara, ha mostrado a sus seguidores los "básicos" que lleva en su bolso: una pistola de juguete, varios móviles falsos y un esmalte de uñas.

"Es lo único que necesita para salir de casa", ríe Hans Arús, que asegura que en "los bolsos que llevan ahora no cabe ni una pistola". "Qué mal rollo, parece de verdad", alucina Alba Gutiérrez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé para cumplir los cinco años de cárcel a los que fue condenado
  2. Aldama traslada al Supremo que entregó 20.000 euros en metálico a Ábalos para comprar un local en Valencia
  3. Mazón se pliega ante Vox para seguir al frente de la Generalitat: elimina el lenguaje inclusivo y la comisión de igualdad
  4. El Gobierno aprueba 500 millones de euros para atender a las personas con ELA
  5. Detenido un hombre de 30 años por matar a puñaladas a su pareja de 21 en Villaverde, Madrid
  6. Rosalía anuncia su nuevo disco, 'Lux', con aparición sorpresa y colapsando el centro de Madrid