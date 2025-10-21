El cómico vídeo viral de los "básicos" que lleva una niña en su bolso: "Una pistola de juguete y un esmalte de uñas"

Ni los vídeos de 'qué llevo en mi bolso' de Vogue han generado tanto asombro como el viral de esta pequeña que ha mostrado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s. Aquí puedes ver "sus imprescindibles".

"El niño que tiene detrás está pensando en lo chunga que es su amiga", bromea Alfonso Arús, tras mostrar el viral de la bebé que ha demostrado ser una auténtica diva.

La pequeña, con su vestidito y unas grandes gafas que le cubren la cara, ha mostrado a sus seguidores los "básicos" que lleva en su bolso: una pistola de juguete, varios móviles falsos y un esmalte de uñas.

"Es lo único que necesita para salir de casa", ríe Hans Arús, que asegura que en "los bolsos que llevan ahora no cabe ni una pistola". "Qué mal rollo, parece de verdad", alucina Alba Gutiérrez.

