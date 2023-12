"Who did this? (¿Quién ha hecho esto?)", pregunta una mujer a su perro mientras sostiene algo, probablemente roto, en sus manos. El husky, lejos de pedir perdón o huir, se sienta y le planta cara de una original forma: hablando más alto de lo que lo hace ella.

Una técnica milenaria que, tal y como apunta Alfonso Arús en Aruser@s, es utilizada también por los humanos. "Cuando alguien nos echa la bronca, lo bueno es gritar para minimizar el impacto de lo que te están diciendo a ti".

"Habla chucho, que no te escucho", resume Rocío Cano mientras seguimos escuchando al can quejarse de fondo. Su dueña no consigue hacerse oír entre tanto alboroto. El perro ha ganado esta batalla con su astucia, pero no la guerra.