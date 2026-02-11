Ahora

China combate la soledad con IA: el peluche de 250 euros que ya ha conquistado a 10 millones de personas

Cuestan desde 250 euros y ya han vendido más de 10 millones de unidades en China: los peluches con IA que simulan calor y compañía se han convertido en el último fenómeno viral contra la soledad.

Para combatir la soledad, una nueva moda viral en China ha dado mucho que hablar en el plató de Aruser@s. Se trata de la tendencia de dormir con peluches que incorporan inteligencia artificial. "Según cuentan, se sienten reconfortados porque saben que algo,o alguien, les espera en la cama", explica Alfonso Arús.

Más allá de contar con IA, estos muñecos tienen la capacidad de aumentar su temperatura corporal para que, si duermes abrazado a ellos, sientas el calor que simula el de un cuerpo humano, detalla la colaboradora Alba Sánchez. Además, imitan movimientos y pueden programarse. "Si te gusta que pongan la patita entre tus brazos, lo hacen; puedes configurarlos para que hablen e incluso para que emulen la voz de tu pareja, tu ex o tu madre", comenta, señalando que su precio de salida es de 250 euros.

Estos adorables muñecos personalizables ya han vendido 10 millones de unidades solo en China, donde se calcula que más de 20 millones de personas viven solas y apenas salen de casa.

