Carmen Maura reivindica a las personas mayores: "No hay que tratar a las señoras mayores como si fueran niñas"

"Hay que dejar a las señoras mayores hacer lo que les dé la gana", afirma rotunda Carmen Maura en este vídeo, donde destaca que "no hay que tratar a las señoras mayores como si fueran niñas".

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la reflexión viral de Carmen Maura durante la promoción de su última película, 'Calle Málaga'. "Hay que aprender con esta película de que no somos como niños pequeños, de que hay que ir a ver a 'la abuelita porque está muy sola'", ha afirmado la actriz.

"Si estás bien y no tienes problemas, se puede aprovechar muy bien el ser mayor", ha asegurado Carmen Maura, que ha destacado que "hay que dejar a las señoras mayores hacer lo que les dé la gana". "No hay que tratar a las señoras mayores como si fueran niñas, que somos señoras mayores", ha insistido la conocida actriz.

"Tenemos ganas de hacer lo que nos dé la gana, yo por lo menos", ha afirmado tajante Carmen Maura en unas declaraciones que son muy aplaudidas en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús afirma que la actriz "tiene razón". "Con las señoras mayores pasa como con los bebés y los perros y gatos, que cambiamos el tono de voz", afirma el presentador, que destaca que "son personas mayores, ya está".

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