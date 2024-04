A Carmen Lomana le molesta mucho que las personas suban a un tren o a un autobús como si fuesen a la playa. "Ósea, con una camiseta de tirantes, de estas como para ir a la obra", recalca la colaboradora de 'Las mañanas de Kiss'. "Luego te pasan el brazo por delante para poner la maleta y les canta el alerón que no veas", expone. Lomana confiesa que cuando pasa eso explota. "Me dan ganas de sacar un mata mosquitos y echarle ahí", explica.

Tatiana Arús afirma que Carmen Lomana lleva razón, pero no ve mal que vayan en tirantes siempre que lleven un desodorante o estén aseados. Òscar Broc comenta que existen normas no escritas en el transporte público que el 99% de la población respeta. "Ir vestido normal, no meter el sobaco en la cara de la gente...", enumera el colaborador.

Alba Sánchez aprovecha este tema para reivindicar cómo hay que ir a comer a los restaurantes que están en la playa. "No hay que ir a pecho descubierto, hay que vestirse", manifiesta.