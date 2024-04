Carmen Lomana ha vuelto a acordarse de Ágatha Ruiz de la Prada. Esta vez ha sido durante su intervención en 'Juntos', de Telemadrid', en donde ha asegurado que si le preguntan contesta, pero que ella no se "pelea". "Hay personas que han intentado hacer daño y que saltase, no voy a decir quién es... 'La colorines'", afirma Lomana, que aunque dice que no va a nombrar a nadie, hace referencia a Ágatha Ruiz de la Prada.

"Yo normalmente soy bastante tranquila pero si me pinchas y te sientas en un plató cobrando tu caché para destrozar a Carmen Lomana, pues claro, no me voy a quedar tan tranquila", afirma rotunda Carmen Lomana. Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús afirma que ambas están en un periodo de reflexión. "Como ha sido abuela por primera vez Ágatha Ruiz de la Prada, yo creo que está volcada en su nieto y está la cosa más tranquila", afirma Tatiana Arús.