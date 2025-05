Carmen Lomana critica el aspecto físico de Jennifer Lopez fuera del escenario: "Demasiada curva para lo pequeña que es"

A pesar de que quienes no hemos tenido el gusto de conocer a Jennifer Lopez en persona creemos que es una diosa, Carmen Lomana asegura que si la viéramos por la calle, comprobaríamos que es "chiquitita y paticorta".

"Y ella, fíjate, que parece una diosa... Pues así, si la ves tú por la calle, nada", comienza explicando Carmen Lomana, una de las habituales en la sección de los 'zascas' de Aruser@s, acerca de Jennifer Lopez en este fragmento de su intervención en 'Buenos días, Madrid' que recoge el programa de laSexta.

La tertuliana asegura que es "bajita". "Es poquita cosa", añade el presentador del espacio de Telemadrid Ricardo Altable, quien también la ha conocido en persona. "Demasiado curva para lo pequeña que es", sentencia la socialité, que no contenta con lo que acaba de soltar, dice además que es "paticorta".

Quien también ha tenido el gusto de encontrase con ella es el propio Alfonso Arús, que desvela en el programa matinal que está de acuerdo con Lomana en esta ocasión. "Lo he contado un millón de veces, porque a mí sí que me sorprendió Jennifer Lopez porque sin maquillar no parece una gran estrella", reconce.

"En cambio, nosotros en persona somos mejores", comenta con entusiasmo David Broc. "Claro, porque la tele engorda", asegura Arús.