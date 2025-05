Jennifer Lopez, denunciada por subir fotos de ella misma: le piden más de un millón de euros por derechos de autor

"Jennifer Lopez tiene un problema y es que no puede publicar sus propias fotografías en las que sale ella porque el fotógrafo que le hizo las fotos le pide derechos de autor", explica Alfonso Arús, que destaca que "ahora tiene que hacer frente a un gasto importante".

"Le va a salir carito el tema", resalta, por su parte, Tatiana Arús, que da más detalles en el vídeo principal de esta noticia: "Ella misma publicó en sus redes unas fotos que pertenecían a dos agencias de comunicación y ahora le piden 150.000 dólares por cada fotografía, de las nueve que ha subido". Es decir, en total le piden 1,35 millones de dólares.

"Veremos cómo acaba solventando el tema, pero no es a la primera cantante que le pasa", explica Tatiana Arús, que afirma que le pasó a otra famosa: "Si no me equivoco, creo que Aitana tuvo un problema parecido con una de las fotografías".

Por su parte, Alfonso Arús afirma que "tiene que ser muy triste que la modelo eres tú pero no eres la propietaria de la foto". Y es que el presentador de Aruser@s insiste en que "los derechos de autor son muy complejos".