En la temporada pasada de Aruser@s, Alfonso Arús enseñó en el vídeo que puedes ver sobre estas líneas el "zasca de Carmen Lomana a las bodas que no son religiosas". "Una boda es un sacramento donde se unen un hombre y una mujer, entonces todo ese ritual no viene a cuento, me parece lo más vulgar, hortera y fuera de lugar", afirmó Carmen Lomana sobre las bodas no religiosas.

"Son modas de muy mal gusto", insistió al 'socialité', que destacó en la radio que "las bodas de gente bien, como dios manda, no hacen tanta tontería".

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en laSexta.com.