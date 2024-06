Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s, el "zasca de Carmen Lomana" a los looks del evento por los diez años del reinado de Felipe VI. "Los estilismos fatal, no me han gustado nada", afirma tajante Carmen Lomana, que destaca que estaban "fuera de lugar". Incluso, cuando Susanna Griso le pregunta si el look de la reina Letiziatampoco le ha gustado, Carmen Lomana se muestra rotunda: "La reina, para empezar, en un acto institucional tan importante, llevaba un vestido muy poco apropiado".

"Tenía manga corta, cuando debería tener manga", explica Lomana, que detalla que el vestido de la reina Letizia "parecía de nylon" porque brillaba mucho: "Debería llevar un corte elegante, otro tipo de ropa". Angie Cárdenas destaca que los reyes "querían dar una sensación de modernidad y no ha gustado a nadie".