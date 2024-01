Carmen Lomana ha acudido a la presentación de la serie biopic de Disney y no ha podido callarse sobre la participación de Ágatha Ruiz de la Prada en un concurso de baile. "Para bailar hay que ser alegre, hay que tener alegría y hay que estar feliz", lanzaba este 'dardo' a la diseñadora, para acto seguido añadir: "Si no no puedes, te conviertes en un tronco que vas de aquí para allá".

"¿Tú la ves tronco?", le preguntaba el reportero, a lo que la socialité no dudaba responder: "La veo que baila fatal, pero podría aprender". Además, durante su intervención negó que tuviera "ninguna manía, ni ninguna guerra" con Ágatha Ruiz de la Prada, pero eso sí, dejaba claro que no le gustaba su forma de moverse.

En cuanto a si habrá una reconciliación en un futuro, Carmen Lomana lo tiene muy claro y se muestra así de rotunda: "No tengo ningún interés".