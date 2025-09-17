Carlos Areces, a los que dicen "a ver si nos vemos": "Prefiero a un hater"

"Prefiero que un hater me diga 'no me haces gracia' a alguien que dice 'a ver si nos vemos'", asegura el actor Carlos Arece, que parece no soportar la frase comodín que mucha gente usa para salir del paso.

Alfonso Arús presenta en la sección de los 'zascas' la reflexión del actor Carlos Areces sobre la gente que dice "a ver si nos vemos". Una frase comodín para cuando no sabemos salir del paso.

"Prefiero un hater que me diga 'gordo', 'asqueroso', 'no me haces gracia'... que ya está, se queda ahí, a alguien que te dice 'a ver si nos vemos'", asegura Areces, en el podcast de 'Mister Chaise Longue',. remarcando que es gente que "lo dice por compromiso".

"Llevamos 40 años sin vernos; lo único que teníamos en común era el patio del recreo y el bocadillo de chorizo Pamplona, nada más", bromea el actor.

"Hay veces que no sabes cómo terminar la conversación y piensas que esa es la mejor manera", comenta Arthur Arús desde el plató de Aruse@s. Sin embargo, el colaborador Andrés Guerra asegura "echarle morro" y responder inmediatamente a la petición para poner a la otra persona en un aprieto: "¿Sí? Pues pon fecha ahora".