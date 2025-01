'Melania Trump' desvela el motivo del sombrero que evitó su beso con Donald Trump: "También es para no verle"

Cristina Gallego se convierte en Melania Trump para explicar algunos detalles de la ceremonia de investidura de Donald Trump y desvelar que en sus actos "me coloco un iPhone en el sombrero y me pongo 'Aquí no hay quien viva'".

Si ayer fue Donald Trump el que visitó el plató de El Intermedio, hoy es el turno de 'Melania Trump' que, imitación de Cristina Gallego mediante, tiene algún que otro problema para llegar a la mesa por culpa de su sombrero.

Asegura que así puede cumplir su primer punto de su agenda como primera dama: "Alejarme lo más posible de mi marido". "Es broma", afirma en el vídeo sobre estas líneas, aclarando que "le quiero como a mi abuelo: muerto", vuelve a bromear tirando de "humor esloveno".

Sobre si el sombrero que lució en la ceremonia de investidura era para no besar en su marido, comenta que también era "para no verle". Además, 'Melania' desvela que en la mayoría de los actos de Trump "me coloco un iPhone en el sombrero y me pongo 'Aquí no hay quien viva'".

Sobre por qué ella y Trump duermen en habitaciones distintas de la Casa Blanca, asegura que es porque "él no ronca, pero Elon Musk sí, y últimamente no se separan ni para análisis de próstata". También explica sus diferencias con su marido en temas como el aborto: "Yo estoy a favor y él no, por tanto yo aborto y él no".