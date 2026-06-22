La cara de Aitana tras lanzar una indirecta a Sebastián Yatra en pleno concierto por cantar 'Superestrella'

"¡Vamos todos, que esta música le gusta a todo el mundo!", grita Aitana mientras canta 'Superestrella', el exitoso hit que Sebastián Yatra cantó hace unos días con la victoria de Colombia en el Mundial.

Aitana ha lanzado una indirecta a Sebastián Yatra al cantar 'Superestrella', el conocido tema de la artista y que cantó su expareja hace unos días cuando Colombia ganó su primer partido del Mundial de Fútbol. "¡Vamos todos, que esta música le gusta a todo el mundo!", grita Aitana mientras da saltos sobre el escenario al empezar a cantar el exitoso hit. "Sí, le gusta a todo el mundo, incluso a los ex", destaca, por su lado, Alfonso Arús al ver la reacción de la artista catalana en este vídeo, donde Tatiana Arús resalta "la cara de Aitana".

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