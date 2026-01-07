Ahora

Virales de Aruser@s

El "cambiazo" de un bebé por una calabaza pone a prueba la atención de un padre en un supermercado

Alfonso Arús abre debate en Aruser@s sobre la fiabilidad de los padres al hacer la compra, tras presentar un divertido viral en el que una madre sustituye a su bebé por una calabaza sin que su pareja lo note.

El "cambiazo" de un bebé por una calabaza pone a prueba la atención de un padre en un supermercado

"¿Los padres somos fiables a la hora de ir a comprar a los centros comerciales?", pregunta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, sin dejar dudas sobre su opinión: "Negativo". Y para ilustrar su punto, muestra un vídeo que ya se ha vuelto viral.

Como vemos en el vídeo sobre esta noticia, una madre coloca cuidadosamente una calabaza en el carrito en lugar de su bebé para comprobar si su pareja se da cuenta. Para sorpresa de todos, el hombre sigue con la compra como si nada, recorriendo los pasillos del supermercado con el carrito "modificado"mientras añade productos a su cesta.

La sorpresa final llega cuando, según comenta la colaboradora Angie Cárdenas, "se da cuenta cuando en el cesto ya no le cabían más botellas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Conflicto entre Venezuela y EEUU, en directo | Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo
  2. Marco Rubio confirma que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia
  3. El juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado solicitada por el PP para el 8 de enero
  4. El juez manda al banquillo a Errejón por los presuntos abusos sexuales a Elisa Mouliaá y le impone una fianza de 30.000 euros
  5. El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero
  6. Marc Márquez descarta colgar el casco pronto y revela cómo le han "marcado" las lesiones: "Me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente"