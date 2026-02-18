Un camarero alucina al recoger dos platos de pescado "rebañados" tras la queja de unos clientes que querían "devolver la comida"

Unos comensales se han hecho virales tras protagonizar una queja digna de estudio: se terminan el plato hasta dejar solo las espinas del pescado y, acto seguido, aseguran que esta "horrible".

"Una compi de cocina cuenta que el camarero ha entrado a cocina con los platos que veis en la imagen y que los clientes dijeron que estaba horrible. ¿Cómo reaccionaríais?", preguntan la cuenta de '@soycamararero',junto a la fotografía de los dos platos completamente rebañados.

La imagen, que parece más bien la prueba de que el plato estaba delicioso, ha provocado todo tipo de comentarios. Y es que cuesta entender cómo algo puede estar "horrible" cuando no ha sobrevivido ni una miga.

La colaboradora Angie Cárdenas confiesa que ella ha vivido una situación parecida, aunque en su caso fue con "una paella". Ante el dilema, Alfonso Arús lanza la pregunta del millón: "¿Aquí qué hacemos? ¿Por qué el camarero lo querrá cobrar, no?". "¡Si llega a estar malo se comen hasta la espina!", ríe Hans Arús.

Más allá del humor, el presentador del programa pone un matiz interesante sobre la mesa: "Es verdad que hay estudios que dicen que hay gente que, para no quedar mal, se come el plato. Y la gente que lo come y lo paga sí que tiene derecho a decir que quizá no era lo que esperaban".

