Una camarera española que trabaja en Noruega desvela tener clientes que piden no consumir productos americanos

"Me gustaría hablar del boicot que le están haciendo los noruegos a Estados Unidos", señala una camarera española que trabaja en Noruega, y que explica qué le ha contado su jefe al respecto.

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el viral de '@m0ralaexploradora', una joven camarera española que está trabajando en Noruega y ha desvelado por qué muchos de los comensales que acuden a su restaurante piden no consumir productos americanos.

"Me gustaría hablar del boicot que le están haciendo los noruegos a los Estados Unidos", comienza diciendo la chica, señalando que en su local tienen vinos procedentes de EE.UU. y en más de una ocasión, "más de una mesa y tras ver el menú" le ha pedido, "otra selección de vinos". "Una señora me recalcó que, por fines políticos no quería nada de allí", asegura.

La joven se lo comentó a su jefe, quien le confirmó que hay varios vinos que ya no venden.

Desde Aruser@s, Alfonso Arús señala que "se está confirmando todo lo que habían señalado hasta el momento en el plató". En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado entre los tertulianos.